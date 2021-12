Papst Franziskus spricht den Weihnachtssegen "Urbi et Orbi" (Gregorio Borgia/AP/dpa)

In der Pandemie werde die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen auf eine harte Probe gestellt, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche im Vatikan. Es gebe eine wachsende Tendenz dazu, sich zu verschließen und alles allein machen zu wollen, auch auf internationaler Ebene. Doch nur der Dialog führe zu Konfliktlösungen und dauerhaften Vorteilen für alle. In diesem Zusammenhang erinnerte Franziskus auch an vergessene Konflikte in der Welt. Man habe sich so sehr daran gewöhnt, dass unermessliche Tragödien schweigend übergangen würden, dass man riskiere, den Schrei des Schmerzes und der Verzweiflung vieler Brüder und Schwestern nicht zu hören.

Anschließend spendete der Papst von der Loggia des Petersdoms den traditionellen Segen "Urbi et orbi" - der Stadt und dem Erdkreis. Pandemiebedingt war auf dem Petersplatz in diesem Jahr nur eine begrenzte Zahl von Gläubigen zugelassen.

