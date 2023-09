Papst Franziskus in der Mongolei (Andrew Medichini/AP/dpa)

Die Unterkunft und die Klinik seien das Ergebnis christlicher Nächstenliebe, erklärte Franziskus. Ziel sei es dabei nicht, Gläubige zu gewinnen. Die katholische Kirche engagiere sich keinesfalls weltweit, um zu missionieren.

Der Termin war der letzte des viertägigen Besuchs in dem Land. Gestern hatte der Papst an einem interreligiösen Treffen teilgenommen und in einem Stadion einen Gottesdienst gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.