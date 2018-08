Franziskus in Irland

Der Papst hat bei seinem Besuch in Irland acht Missbrauchsopfer getroffen.

Die Begegnung dauerte anderthalb Stunden, wie der Vatikan mitteilte. Unter den acht war das ehemalige Mitglied der Päpstlichen Kinderschutzkommission, Marie Collins. Sie war vergangenes Jahr nach eigenen Angaben aus Frustation über mangelnde Kooperation der vatikanischen Behörden aus dem Gremium ausgetreten. Sie kritisierte den Papst auch diesess Mal. Seine gestrige Ansprache zum Thema Missbrauch nannte sie "enttäuschend".



Franziskus hatte in seiner Ansprache in Dublin der Kirche Versagen im Umgang mit den Missbrauchsskandalen in Irland bescheinigt. Das Fehlverhalten der Kirche bleibe eine Quelle des Schmerzes und der Scham für die katholische Gemeinschaft.