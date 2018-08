Papst Franziskus hat den jahrzehntelangen Missbrauch von Minderjährigen durch Geistliche in Irland als "schweren Skandal" bezeichnet. Er sagte während seines Besuchs in Dublin, kirchliche Autoritäten hätten es versäumt, mit diesen abscheulichen Verbrechen angemessen umzugehen.

Dieses Fehlverhalten bleibe eine Quelle des Schmerzes und der Scham für die katholische Gemeinschaft und habe zu Recht Empörung hervorgerufen. In einer Kapelle für die Opfer des Missbrauchs betete das Kirchenoberhaupt für die Betroffenen. Irlands Premierminister Varadkar verlangte konkrete Schritte bei der Aufarbeitung. Der Papst solle den Einfluss seines Amtes geltend machen, um Gerechtigkeit und Wahrheit für die Opfer in Irland und in der ganzen Welt voranzubringen.



Varadkar kündigte außerdem ein neues Verhältnis zwischen Kirche und Staat in seinem Land an. Die Religion werde nicht länger im Zentrum der irischen Gesellschaft stehen, aber immer noch eine wichtige Rolle spielen, schrieb Varadkar auf Twitter. Er stellte sich auch hinter Liberalisierungen in der Gesetzgebung, etwa in Familienfragen und bei Abtreibungen.