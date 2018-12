Papst Franziskus besucht im Februar erstmals die Vereinigten Arabischen Emirate.

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche werde vom 3. bis zum 5. Februar in der Hauptstadt Abu Dhabi sein, teilte der Vatikan mit. Franziskus nimmt an einem interreligiösen Treffen teil. Es ist das erste Mal, das ein Papst in die Vereinigten Arabischen Emirate reist. Das Land ist muslimisch geprägt. Franziskus folgt einer Einladung des Kronprinzen.