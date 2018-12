Zum letzten Mal in diesem Jahr ist eine Ariane-5-Rakete ins All geflogen und hat erfolgreich zwei Satelliten in den Weltraum gebracht.

Sie hob am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab, wie der Betreiber mitteilte. An Bord hatte die Rakete einen indischen Telekommunikationssatelliten sowie einen südkoreanischen Wettersatelliten. Diese wurden auf ihre Erdumlaufbahn gebracht. Es war der sechste Start einer Ariane-5-Rakete in diesem Jahr.