Ein „Rotes Team" von Science-Fiction-Autoren soll das französische Militär auf mögliche Bedrohungsszenarien vorbereiten.

Sie sollen unter anderem in Rollenspielen erarbeiten, welche Gefahren in Zukunft von Terroristen und neuen Technologien ausgehen könnten, berichten französische Medien. Damit wolle man frühzeitig alle Asse im Ärmel haben, sagte Verteidigungsministerin Parly.



Der Vorstoß ist Teil einer Modernisierungsoffensive des französischen Militärs. Schon am Nationalfeiertag am 14. Juli waren bei einer Militärparade in Paris neue Technologien präsentiert worden. Dabei flog auch ein Erfinder auf einem Flyboard über die Menschenmengen. Außerdem prüft die französische Armee, wie sie Roboter bei ihrem Militäreinsatz in Mali einsetzen kann.