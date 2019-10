Die französische Regierung hat Pläne vorgestellt, wie sie einer Radikalisierung innerhalb der Sicherheitsbehörden entgegenwirken will.

Mit Blick auf den tödlichen Messerangriff in Paris sagte Premierminister Philippe, man werde sowohl die Polizeipräfektur als auch die Geheimdienste einer Überprüfung unterziehen. Die Untersuchung zur Pariser Polizei soll bereits in diesem Monat abgeschlossen werden, die breiter angelegte Überprüfung in allen Geheimdiensten bis Ende des Jahres.



Ein Mitarbeiter der Präfektur in Paris hatte am Donnerstag vier seiner Kollegen getötet. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus. Nach Angaben der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft war der mutmaßliche Täter zum Islam konvertiert und hatte Kontakt zu Salafisten. Er wurde bei seiner Tat erschossen.