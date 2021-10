Anlässlich der baldigen Rückgabe von Kunstgegenständen an das afrikanische Benin hat der französische Staatschef Macron von der Öffnung neuer Horizonte gesprochen.

Es gehe um Austausch, Kooperation und Teilen, sagte Macron im Pariser Museum für außereuropäische Kunst "Quai Branly", in dem die 26 Kulturgüter derzeit noch ausgestellt sind. Benins Außenminister Agbenonci kündigte an, es sollten noch weitere Werke aus seinem Land in französischen Museen identifiziert werden.



Bei den 26 Artefakten handelt es sich unter anderem um Statuen, Schmuck, Zepter und einen Thron. Die französische Armee hatte sie im Jahr 1892 im Zuge der Eroberung des westafrikanischen Landes nach Frankreich gebracht. Benin, das 1960 unabhängig wurde, kämpft seit Jahren für die Rückgabe der Werke.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.