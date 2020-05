Ein halbes Jahr nach dem Tod von 39 Flüchtlingen in einem Kühllaster in Großbritannien hat die französische Justiz 13 mutmaßliche Verantwortliche angeklagt.

Sechs von ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise. Allen Angeklagten werde Menschenhandel vorgeworfen. Der mutmaßliche Hauptverantwortliche sei in Deutschland festgenommen worden. Nach jüngsten Angaben wurden in der vergangenen Woche insgesamt 27 Verdächtige in Frankreich, Belgien und Deutschland verhaftet. Die Leichen der vietnamesischen Flüchtlinge waren Ende Oktober in der Nähe von London in einem Kühl-Lastwagen entdeckt worden. Die Flüchtlinge waren erstickt.