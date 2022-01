In Paris wird dem Anschlag auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" gedacht. (Christophe ARCHAMBAULT / POOL / AFP)

Die Politiker legten am Anschlagsort Kränze nieder und hielten für eine Schweigeminute inne. Zwei maskierte Al-Kaida-Terroristen waren am 7. Januar 2015 in die Pariser Redaktionsräume der Zeitschrift eingedrungen. Sie töteten elf Personen, verletzten mehrere Anwesende und ermordeten auf ihrer Flucht zudem einen Polizisten. Die Täter wurden am 9. Januar erschossen. Im Dezember 2020 verurteilte ein Pariser Gericht mehrere Angeklagte wegen Beihilfe zu hohen Haftstrafen.

