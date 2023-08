Elf Vermisste nach Feuer in Ferienunterkunft in Wintzenheim in Ostfrankreich (Patrick Kerber / dpa / Patrick Kerber)

Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die örtliche Präfektur. Das Feuer im elsässischen Wintzenheim nahe Colmar sei am frühen Morgen ausgebrochen. Die Opfer hätten das Gebäude offensichtlich nicht mehr rechtzeitig verlassen können. Die Suche nach den Vermissten dauere aber noch an. Frankreichs Präsident Macron sprach von einer Tragödie. Premierministerin Borne kündigte an, an den Unglücksort zu reisen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.