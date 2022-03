IDie französische Regierung ruft nach dem Tod von Yvan Colonna zu Ruhe und Dialog auf. (AFP Pascal Pochard-Casabianca)

Regierungssprecher Attal sagte dem Sender Europe 1, man werde alles daran setzen, den Fall aufzuklären. Die dramatischen Umstände des Überfalls auf Colonna seien schockierend. Der Separatistenführer war gestern in Marseille den Verletzungen erlegen, die ihm ein Mithäftling Anfang des Monats zugefügt hatte. In der Folge kam es auf Korsika zu tagelangen schweren Ausschreitungen mit vielen Verletzten. Nach den Unruhen stellte Frankreichs Staatschef Macron in der vergangenen Woche eine Debatte über eine Autonomie der Insel in Aussicht. - Colonna verbüßte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Auf Korsika gilt er vielen als Held des Kampfes für die Unabhängigkeit.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.