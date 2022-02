Ab morgen muss bei Hühner-, Schweine- und Lammfleischgerichten nachvollziehbar sein, in welchem Land die Tiere aufgezogen und geschlachtet wurden. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Paris mit. Nach Angaben einer Sprecherin muss diese Information direkt auf der Speisekarte stehen. Dort soll auch ersichtlich sein, ob es sich um Frischfleisch, gekühlte oder tiefgekühlte Ware handelt. Bei Rindfleisch sind diese Angaben in Frankreich bereits seit 2002 verpflichtend. Bei Hühner-, Schweine- und Lammfleisch waren sie bislang nur für den Verkauf in Supermärkten und Metzgereien vorgeschrieben. Die deutsche Bundesregierung strebt nach eigenen Angaben eine ähnliche Regelung für die gesamte EU an.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.