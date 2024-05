Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat wegen der Unruhen in Neukaledonien eine Krisensitzung einberufen. (picture alliance / Sipa USA / Kommersant Photo Agency)

Wie ein Sprecher des Elysée-Palastes in Paris mitteilte, verschob Macron für das Treffen eine Reise in die Normandie. In Neukaledonien gibt es seit drei Tagen gewalttätige Proteste. Nach Angaben der Behörden kamen in Vororten der Hauptstadt Nouméa in der Nacht drei Menschen ums Leben. Der französische Innenminister Darmanin sprach von hunderten Verletzten, darunter viele Polizisten. Es gab zahlreiche Festnahmen. Dutzende Gebäude, Geschäfte und Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Der Hauptstadtflughafen, Schulen und Behörden wurden bis auf weiteres geschlossen.

Der Protest der Unabhängigkeitsbefürworter richtet sich gegen eine geplante Verfassungsreform der Regierung in Paris. Diese würde tausenden Franzosen, die seit mehr als zehn Jahren in Neukaledonien lebten, das Wahlrecht einräumen.

