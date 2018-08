Der französische Präsident Macron will die Sicherheitspolitik der EU stärken.

Macron kündigte während einer Grundsatzrede zur Außenpolitik in Paris an, in den kommenden Monaten Pläne für die europäische Sicherheitspolitik vorzustellen. Ziel sei auch, unabhängiger von den USA zu werden und sich nicht alleine auf sie verlassen zu müssen. "Es liegt an uns", für die europäische Sicherheit und damit die europäische Souveränität zu sorgen, sagte Macron.



Gespräche über eine Verteidigungszusammenarbeit sollen dem französischen Präsidenten zufolge alle europäischen Länder und Russland einschließen. Allerdings müssten dazu beim Thema Ukraine Fortschritte mit der russischen Regierung erzielt werden.



Macron setzt sich seit seinem Amtsantritt für die Vertiefung der EU ein und wirbt für einen gemeinsamen Haushalt für die Eurozone.