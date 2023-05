Die umstrittene Rentenrform in Frankreich sorgt noch immer für Proteste. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Julien Mattia / Le Pictorium)

Gegner hatten diesen Schritt beantragt. Ein ähnliches Gesuch hatte das Gericht im April abgelehnt. Der Verfassungsrat will am frühen Abend in Paris an die Öffentlichkeit treten.

Mit der von Präsident Macron inzwischen in Kraft gesetzten Reform steigt das Renteneintrittsalter in Frankreich schrittweise auf 64 Jahre an. Seit Monaten gibt es massive Proteste dagegen; zuletzt kam es am 1. Mai zu Massenkundgebungen.

