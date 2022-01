Pandemie-Bekämpfung Französisches Parlament verabschiedet Einführung des neuen Impfpasses

Das französische Parlament hat die Einführung eines neuen Covid-Impfpasses beschlossen. Die Nationalversammlung nahm den Gesetzentwurf in Paris mit breiter Mehrheit an. Die sozialistische Fraktion kündigte allerdings an, den Text dem Verfassungsgericht vorzulegen.

