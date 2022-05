Pole Position: Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. (AP Photo / Luca Bruno)

Der Gesamtführende sicherte sich in der Qualifikation im Ferrari den ersten Startplatz vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde Leclercs Ferrari-Teamkollege Carlos Sainz.

Mick Schumacher gelang im Haas-Rennwagen auf Rang zehn sein bislang bestes Ergebnis in der Qualifikation. Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel musste sich mit dem 16. Platz begnügen.

Vor dem sechsten Saisonlauf am Sonntag führt Leclerc in der WM-Wertung mit 19 Punkten vor Verstappen. Einer von beiden lag bislang in jedem Rennen des Jahres ganz vorn. Leclerc siegte zweimal, Verstappen setzte sich schon dreimal durch.

