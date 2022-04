Präsidentschaftswahl

Wahlen in Frankreich laufen etwas anders ab als die in Deutschland. (Lionel Vadam, dpa picture-alliance)

Um das Wahlgeheimnis zu wahren, nehmen sich die Wähler von allen oder zumindest mehreren Stapeln einen Zettel, gehen in die Wahlkabine und stecken den Zettel mit dem Namen ihres Kandidaten gefaltet in den Umschlag. Die übrigen Zettel werden weggeworfen. Der Umschlag kommt dann in eine Urne aus Plexiglas. Bei jeder abgegebenen Stimme ruft ein Wahlhelfer "Hat gewählt!".

Eine Briefwahl ist in Frankreich nicht möglich. Wähler können sich aber von einer Vertrauensperson vertreten lassen, die sie vorher auf einer Polizeiwache anmelden müssen. Seit acht Jahren werden in Frankreich "weiße Stimmen" gesondert gezählt. Dabei handelt es sich um Enthaltungen in Form von leeren Umschlägen. Sie sind zu unterscheiden von ungültigen Stimmen, etwa bekritzelten Wahlzetteln, gelten aber nicht als abgegebene Stimmen.

Die Veröffentlichung von Nachwahlbefragungen und Hochrechnungen ist verboten bis die letzten Wahllokale in den Großstädten um 20.00 Uhr schließen. Da dann aber schon viele Stimmen aus jenen Wahllokalen ausgezählt sind, die um 19 Uhr schließen, gibt es um Punkt 20 Uhr eine relativ aussagekräftige Hochrechnung.