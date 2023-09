Die 46-Jährige aus Wiesbaden soll mehrere Drohschreiben mit unterschiedlichen Absendern an diverse Empfänger verfasst und versendet haben, wie beide Behörden mitteilten. Zu den Empfängern gehörten südhessische Lokalpolitikerinnen und -politiker, Konsulate, die Jüdische Gemeinde in Koblenz sowie Moscheen in Hannover, Essen und Remscheid. Eine Verbindung zu einer Serie von rechtsextremen Drohbriefen an mehrere Moscheegemeinden in Deutschland bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die Postkarten und Briefe der Verdächtigen aus Wiesbaden enthielten demnach Beleidigungen oder Hinweise auf angeblich bevorstehende Anschläge. Die Beamten hätten bisher allerdings keine Anhaltspunkte gefunden, dass die Frau tatsächlich Anschläge geplant habe. Gegen sie werde wegen Beleidigung und versuchter Nötigung ermittelt.

