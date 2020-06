"Frau Musica Nova" ist eine jährliche Veranstaltung, in welcher der gleichnamige Verein seit mehr als 20 Jahren komponierende Frauen der Gegenwart im Konzert vorstellt. Aufgeführt wird im Deutschlandfunk Kammermusiksaal – wo sich die Kölner Initiative in ein grundsätzliches Engagement für die avancierten Frauen in der Musik einfügt.

Seit 2013 trägt Brigitta Muntendorf künstlerische Verantwortung für "Frau Musica Nova", die Komponistin hat die Reihe für attraktive intermediale Projekte geöffnet. Das neueste Projekt lief an zwei Tagen Anfang November 2019 in Kooperation mit dem Berliner Festival "Heroines of Sound" und bezog auch das Kölner Art Theater mit ein. Im Mittelpunkt der Sendung steht das Konzert "Popcouture" mit dem Ensemble Garage im Deutschlandfunk.

