Das gab das Statistische Bundesamt auf Grundlage der Zahlen aus dem Jahr 2020 bekannt. Das Durchschnittsalter der Erstgebärenden sei in den vergangenen Jahren fast durchgehend gestiegen. Vor zehn Jahren lag es noch bei 29,0.

Auch in anderen EU-Staaten bekommen Frauen ihr erstes Kind immer später. In Italien waren Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes mit einem Schnitt von 31,4 Jahren am ältesten. Am jüngsten waren die Erstgebärenden in Bulgarien. Hier lag der Schnitt bei 26,4.

