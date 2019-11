Das deutsche Frauen-Nationalteam hat das Freundschaftsspiel gegen die englische Nationalmannschaft für sich entschieden.

Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich in London mit 2:1 gegen die Engländerinnen durch. Die Tore erzielten DFB-Kapitänin Alexandra Popp in der 9. und Klara Bühl in der 90. Minute. Für die Britinnen traf Ellen White in der 44. Minute. Die Partie fand im Wembley-Stadion vor 77.768 Zuschauern statt. Der englische Verband hatte auf einen neuen Zuschauerrekord gehofft, der aber nicht erreicht wurde.



England richtet im Jahr 2021 die Frauen-Europameisterschaft aus. Der Klassiker gegen Deutschland sollte vor allem als Werbung dienen. Für die deutsche Mannschaft war es der erste Härtetest seit dem enttäuschenden WM-Viertelfinal-Aus im Sommer. Der neue DFB-Präsident Fritz Keller sagte nach der Partie, man sei auf dem richtigen Weg. Mit Blick auf die hohen Zuschauerzahlen im Wembley-Stadion meinte Keller: "Da müssen wir von den Engländern lernen, wie der Frauenfußball hier in der Gesellschaft festgeschrieben ist. Das kriegen wir in Deutschland auch hin."