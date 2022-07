Szene aus dem Auftaktspiel England gegen Österreich (imago)

Im Eröffnungsspiel in Manchester siegte das englische Team in der Gruppe A vor fast 69.000 Zuschauern mit 1:0 gegen Österreich. Das erste Spiel der deutschen Frauen in der Gruppe B findet am Freitag in London statt; Gegner ist dann Dänemark. In den weiteren Gruppenspielen spielt das Team gegen Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).

Die Torwarttrainerin der DFB-Jugendteams, Silke Rottenberg, sagte, Europa sei beim Fußball der Frauen mehr zusammengerückt. Sie traue der deutschen Mannschaft unheimlich viel zu. Insgesamt seien die Spiele über die vergangenen Jahre technisch viel besser und die Teams professioneller geworden, so Rottenberg im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das liege auch an einem guten Nachwuchs. Im Hinblick auf die zahlreichen Ticketverkäufe sprach sie von einem Quantensprung. Der Frauenfußball werde sich international noch einmal weiterentwickeln.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.