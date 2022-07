Szene aus dem Auftaktspiel England gegen Österreich (imago)

Im Eröffnungsspiel in Manchester siegte das englische Team in der Gruppe A vor fast 69.000 Zuschauern mit 1:0 gegen Österreich. Das erste Spiel der deutschen Frauen in der Gruppe B findet morgen in London statt; Gegner ist dann Dänemark.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.