Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen haben die USA ihren Titel verteidigt.

Die Amerikanerinnen gewannen das Endspiel in Lyon gegen die Europameisterinnen aus den Niederlanden mit 2:0. Die Tore schossen Megan Rapinoe in der 61. und Rose Lavelle in der 69. Minute.



Starspielerin Rapinoe war im Finale wieder dabei, nachden sie im Halbfinale gegen England wegen muskulärer Probleme pausieren musste. Für die USA ist es der vierte WM-Titel nach 1991, 1999 und 2015.