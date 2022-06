Frauen bekomen mehr Rente als noch vor 20 Jahren. (imago / imagebroker)

Dies berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf eine Auswertung der Deutschen Rentenversicherung. Demnach kamen Frauen, die 2021 in Rente gingen, auf durchschnittlich 36,9 Versicherungsjahre. 20 Jahre zuvor waren es nur 27,2. Das Plus bedeutet für sie auch mehr Geld. Neben der Dauer der Einzahlungen wirkt sich auch die Lohnhöhe auf die Höhe der Rente aus.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, stieg die Zahl der Versicherungsjahre bei Frauen im Westen deutlich stärker an als im Osten. In den ostdeutschen Bundesländern ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen zwar traditionell höher, der Westen gleicht sich hier aber zunehmend an.

