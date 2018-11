Bundesfamilienministerin Giffey stellt heute gemeinsam mit dem Verein "Pro Quote" eine Studie zur Lage der Gleichstellung im deutschen Rundfunk vor.

Pro Quote hat untersucht, wie viele Frauen dort in journalistischen Führungspositionen sind und wie sich das Verhältnis der Geschlechter in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt. Als gesichert gilt jedoch unter anderem, dass die Führungsetagen der Sender nach wie vor mehrheitlich männlich besetzt sind, obwohl zuletzt deutlich mehr Frauen in den Beruf gegangen sind.



Bei der Pressekonferenz im Deutschlandradio-Funkhaus in Berlin dabei sind auch Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien, Annette Kümmel von ProSieben/Sat1, NDR-Intendant Lutz Marmor und Peter Frey, der Chefredakteur des ZDF.



Wentzien sagte vorab, ein wichtiger Baustein sei Führen in Teilzeit. Das sei längst nicht mehr exotisch, sondern gelebte Praxis von rund 330.000 Frauen und 220.000 Männern bundesweit. Für ihren Sender sei das Motto jetzt: Mehr Frauen, mehr Teilzeit, mehr Vielfalt.