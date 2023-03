UNO-Appell

Die UNO-Gleichstellungsbeauftrage Sima Bahous (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Uncredited)

Die Chefin der UNO-Behörde für Gleichstellung sagte vor dem Sicherheitsrat in New York, die Zusammensetzung an den Verhandlungstischen habe sich bis heute nicht geändert. Außerdem beklagte sie, dass Gräueltaten gegen Frauen und Mädchen nach wie vor häufig straffrei bleiben.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, forderte mehr Geld für feministische Außen- und Entwicklungspolitik. Die Grünen-Politikerin sagte in Berlin, für eine echte Teilhabe bräuchten Frauen Rechte, Repräsentanz und Ressourcen. Entwicklungsministerin Schulze erklärte, wenn Frauen gleichberechtigt seien und gleiche Verantwortung trügen, gebe es weniger Armut, weniger Hunger und mehr Stabilität in der Welt. Das Entwicklungsministerium sagte der UNO-Frauenorganisation UN Women für das laufende Jahr einen Beitrag von 26 Millionen Euro zu.

Auch Papst Franziskus unterstrich in einem Buch-Vorwort, Frauen könnten einen wesentlichen Beitrag zu einer friedlichen Welt beitragen. Es sei nicht möglich, eine bessere, gerechtere, solidarischere und nachhaltigere Welt ohne den Einfluss der Frauen zu schaffen. Das Portal Vatican News veröffentlichte den Text anlässlich des Weltfrauentags.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.