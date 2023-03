UNO-Appell

Die UNO-Gleichstellungsbeauftrage Sima Bahous (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Uncredited)

Anlass ist der heutige internationale Frauentag. Die Chefin der UNO-Behörde für Gleichstellung, Bahous, sagte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, die Zusammensetzung an den Verhandlungstischen habe sich bis heute nicht geändert. Außerdem beklagte sie, dass Gräueltaten gegen Frauen und Mädchen nach wie vor häufig straffrei bleiben.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Amtsberg, forderte mehr Geld für feministische Außen- und Entwicklungspolitik. Die Grünen-Politikerin sagte in Berlin, für eine echte Teilhabe brauchten Frauen Rechte, Repräsentanz und Ressourcen. Entwicklungsministerin Schulze erklärte, wenn Frauen gleichberechtigt seien, gebe es weniger Armut und mehr Stabilität in der Welt. Das Entwicklungsministerium sagte der UNO-Frauenorganisation UN Women für das laufende Jahr 26 Millionen Euro zu.

