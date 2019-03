Der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern ist im vergangenen Jahr unverändert hoch geblieben.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, verdienten Frauen mit einem durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn von 17 Euro 09 weiterhin 21 Prozent weniger als die Männer. Hauptursache ist demnach, dass Frauen häufiger in Branchen und Berufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird. Zudem geraten sie seltener in Führungspositionen.



Die Zahlen wurden anlässlich des bevorstehenden "Equal Pay Day" am kommenden Montag veröffentlicht. Er markiert den Termin, bis zu dem Frauen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, um auf das durchschnittliche Gehalt ihrer männlichen Kollegen zu kommen.