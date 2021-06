Der Film "Quo Vadis, Aida?" der Regisseurin Jasmila Zbanic hat beim Internationalen Frauenfilmfest Dortmund+Köln den Hauptpreis gewonnen.

Der Film thematisiert das Massaker an der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung in Srebrenica während des Bosnienkrieges. Ab dem 5. August soll er in Deutschland in den Kinos zu sehen sein. Das Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro wird zwischen der Regisseurin und dem deutschen Verleih geteilt. Damit sollen Regiearbeiten von Frauen in Deutschland gefördert werden. Das Festival will den Einfluss von Frauen in der Kinoindustrie stärken.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.