Die Große Koalition hat sich auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen von größeren Unternehmen geeinigt.

Wie Justizministerin Lambrecht am Abend in Berlin mitteilte, muss in den Vorständen börsennotierter Unternehmen und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern ein Mitglied eine Frau sein. Auf diese Regelung habe sich die zuständige Arbeitsgruppe des Koalitionsausschusses verständigt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.