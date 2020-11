Die Große Koalition hat sich grundsätzlich auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen von größeren Unternehmen geeinigt.

Wie Justizministerin Lambrecht in Berlin mitteilte, muss in den Vorständen börsennotierter Unternehmen und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern ein Mitglied eine Frau sein. Auf diese Regelung habe sich die zuständige Arbeitsgruppe des Koalitionsausschusses verständigt. Die SPD-Politikerin erklärte, dies sei ein großer Erfolg für die Frauen in Deutschland und zugleich eine große Chance für die Unternehmen und die Gesellschaft. Familienministerin Giffey - SPD - sprach von einem historischen Durchbruch. Der Kompromiss soll in der kommenden Woche den Koalitionsspitzen zur abschließenden Entscheidung vorgelegt werden.

