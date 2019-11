Die Unionsfraktion lehnt den Vorstoß für eine gesetzliche Frauenquote in Unternehmensvorständen ab.

Ihr wirtschaftspolitischer Sprecher Pfeiffer wandte sich in der "Süddeutschen Zeitung" gegen einen staatlichen Eingriff in die Personalpolitik von Firmen. Dies wäre ein ordnungspolitischer Sündenfall. Es müsse gelten: Ja zu mehr Frauen in deutschen Vorständen und Aufsichtsräten, aber Nein zu einer Quote per Gesetz. In der sozialen Marktwirtschaft herrsche das Leistungsprinzip, und zwar unabhängig vom Geschlecht, erklärte der CDU-Politiker.



Die sozialdemokratischen Bundesministerinnen Lambrecht und Giffey arbeiten derzeit an einem gemeinsamen Gesetzentwurf zur Einführung einer Frauenquote in Vorständen.