Die CDU will in einem mehrstufigen Verfahren eine Frauenquote einführen. Der Thüringer Landesvorsitzende Mohring und die frühere Bundestagspräsidentin und Frauenministerin Süssmuth begrüßten den Plan im Dlf. Süssmuth betonte, nun müsste es auch für Wahllisten zu vergleichbaren Regelungen kommen.

Süssmuth begrüßte den Beschluss zur Einführung einer Frauenquote. Sie sei froh, dass auch die Parteivorsitzende daran mitgearbeitet habe, um zu verdeutlichen, dass man nicht beim Alten bleiben könne, da man sonst den Anschluss an die Wirklichkeit verliere, sagte Süssmuth im Dlf-Podcast „Das war der Tag. Der Beschluss von einer unverbindlichen zu einer verbindlichen Quote sei die Voraussetzung zur Überwindung der Quote durch Parität. Es müsse darum gehen, eine gleiche Behandlung, eine gleiche Beteiligung von Frauen und Männern an der Politik zu erreichen. Gleichzeitig betonte Süssmuth, es müsse nun zu vergleichbaren Regelungen bei den Wahllisten kommen: „Ich denke, es bedarf auch bei den Listen eine Regelung, die man nicht dem Zufall überlassen kann.

Mehr Frauen für die CDU gewinnen

Der Thüringer Landesvorsitzende Mohring äußerte sich ähnlich. Er warb für eine „lebensnahe Gestaltung, um mehr Frauen für die CDU zu gewinnen. Dabei gehe es um eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Parteiarbeit. So müsse etwa auch die Situation von Alleinerziehenden berücksichtigen, sagte Mohring im Deutschlandfunk. Die Frauen Union-Vorsitzende Annette Widmann-Mauz sagte im ZDF-"Mittagsmagazin", es sei wichtig, dass sich Frauen in der Programmatik, aber auch in dem Führungspersonal wiederfänden.



Seltenes Lob kam auch vom Koalitionspartner. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) sprach von einer sehr guten Entwicklung. Sie hoffe, dass die Frauen dies in der Union nun auch durchsetzen und der Parteitag den Plänen zustimme: „Ich finde es gut, wenn es überall Bewegung gibt, dass man eben für eine gleichberechtigte Teilhabe sorgt. Das betreffe auch die Parteienlandschaft.

Kritik vom CDU-Wirtschaftsrat und der AfD

Der Beschluss stößt auch auf Kritik, die beispielsweise aus dem CDU-Wirtschaftsrat kommt. Die Präsidentin des Verbands, Hamker, sagte der „Passauer Neuen Presse, sie frage sich, ob es angesichts einer Bundeskanzlerin, einer EU-Kommissionspräsidentin, einer Parteivorsitzenden sowie drei von fünf Spitzen der Bundesministerien in weiblicher Hand überhaupt diese Debatte brauche. So wie keine Führungspositionen in den Betrieben von oben angeordnet werden könnten, so verhalte es sich auch mit Kandidatinnen in einer Partei, betonte Hamker.



Ähnlich äußerte sich die stellvertretende AfD-Fraktionschefin von Storch. Sie erklärte zum CDU-Beschluss: „Gleichberechtigung heißt gleiche Rechte. Die haben wir. Gleichstellung heißt gleiche Ergebnisse durch die Diskriminierung Einzelner, Männer, zu Gunsten einer Gruppe – Frauen. Quoten sind leistungsfeindlich, diskriminierend und widersprechen dem Demokratieprinzip. Darum lehnen wir sie strikt ab.



Die frühere Bundestagspräsidentin und Frauenministerin Süssmuth widersprach den Äußerungen von Storchs und betonte, es drohten große Gefahren durch Rassismus, Nationalismus, Populismus und Egoismus.

Breite Mehrheit für Frauenquote

Zuvor war der Plan zur Einführung einer verbindlichen Frauenquote in dem zuständigen Gremium auf breite Mehrheit gestoßen. In der Struktur- und Satzungskommission gab es 34 Ja- und 7 Nein-Stimmen sowie 5 Enthaltungen. Demnach waren auch die Junge Union mit ihrem Vorsitzenden Kuban und der Arbeitnehmerflügel CDA dafür.



Der Kompromiss wurde in einer elfstündigen Verhandlung unter Federführung von CDU-Generalsekretär Ziemiak erarbeitet. Er sieht eine schrittweise Anhebung der Quote für Vorstandswahlen ab der Kreisebene vor. So soll am 1. Januar 2021 eine Frauenquote von 30 Prozent gelten und zum 1. Januar 2023 eine Quote von 40 Prozent. Zum Jahresanfang 2025 sollen es dann 50 Prozent sein.



Die Regelung gilt etwa für Gruppenwahlen von Vorständen, ihre Stellvertreter und Beisitzenden. Ausnahmen von der Pflichtquote sollten gelten, "wenn nicht genügend Frauen zu ihrer Einhaltung kandidieren", hieß es aus der Parteizentrale. Die für Frauen reservierten Ämter sollen dann unbesetzt bleiben. Die Parteispitze hatte ursprünglich eine noch weitergehende Quotenregelung geplant, konnte die unter der Federführung von Generalsekretär Paul Ziemiak erarbeiteten Vorschläge aber nicht ohne Abstriche durchsetzen. Dies betrifft etwa eine verpflichtende Frauenquote für die Aufstellung von Kandidaten für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Hier blieb es bei einer Soll-Bestimmung: Unter den ersten zehn Listenplätzen mit Wahlkandidaten sollen ab 2021 mindestens drei Frauen sein. Ab 2023 sollen es vier Frauen sein, ab 2025 dann fünf Frauen.