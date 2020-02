Anlässlich des "Internationalen Tags gegen Genitalverstümmelung" am 6. Februar fordert "Terre des Femmes" bessere Präventionsmaßnahmen.

Laut Schätzung die Frauenrechtsorganisation leben alleine in Deutschland über 70.000 genitalverstümmelte Frauen und mehr als 17.000 Minderjährige sind von so einem Eingriff bedroht. Konkret geht es bei der Forderung der Organisation um eine bundesweite Verfügbarkeit des "Schutzbriefs gegen weibliche Genitalverstümmelung". Das Faltblatt in Passgröße enthält Informationen über das geltende Verbot der Genitalverstümmelung in Deutschland und den Konsequenzen bei Zuwiderhandlung: Familien, die ihre Töchter zu dem Eingriff zwingen, droht Haft oder Kindesentzug.



Den "Schutzbrief" sollen Familien mit sich führen, die in Länder reisen, in denen das Risiko besteht, dass die Familienangehörigen auf die "Beschneidung" der Töchter bestehen. Eltern stünden unter einem enormen sozialen Druck, ihre Töchter in der Heimat beschneiden zu lassen, weil es dort dazugehöre, sagte die Expertin für weibliche Genitalverstümmelung von Terre des Femmes, Idah Nabateregga, dem Evangelischen Pressedienst. Der Schutzbrief gebe Argumentationshilfe, weil er die Konsequenzen für die Familie verdeutliche.

200 Millionen Frauen und Mädchen

Das Informationsblatt wurde vor einem Jahr in Hamburg eingeführt und ist auch in Thüringen erhältlich. Eine bundesweite Fassung gibt es bislang nicht. Laut Terre des Femmes soll sich das ändern, die Organisation fordere schon lange einen solchen Schutzbrief für alle Bundesländer, so Nabateregga weiter.



In Deutschland ist die Genitalverstümmelung, bei der die weiblichen Genitalien teilweise oder ganz entfernt werden, seit 2013 ein eigener Straftatbestand. Die Vereinten Nationen haben schon 2010 eine Resolution verabschiedet, um der Genitalverstümmelung weltweit entgegenzuwirken. Laut UN Women sind schätzungsweise 200 Millionen Frauen und Mädchen betroffen und leiden unter den häufig lebensbedrohlichen Langzeitfolgen.