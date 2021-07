In der Türkei haben tausende Menschen gegen den heute vollzogenen Austritt des Landes aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen demonstriert.

Die Proteste in Istanbul, Ankara und Izmir fanden unter massivem Polizeiaufgebot statt. Präsident Erdogan verteidigte unterdessen den Rückzug. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen habe nicht mit der Konvention begonnen und ende auch nicht mit dem Rückzug daraus. Erdogan hatte im März den Austritt aus dem Abkommen des Europarats verkündet. Zur Begründung hieß es, die Konvention sei "von Menschen vereinnahmt" worden, die versuchten, "Homosexualität zu normalisieren".



International sorgt der Schritt der Türkei für viel Kritik. Bundesfrauenministerin Lambrecht kritisierte, mit dem Schritt sende die türkische Regierung "ein fatales Signal aus". Das Land habe die Uhr für Frauenrechte um zehn Jahre zurückgestellt, erklärte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Unterzeichnerstaaten der Istanbul-Konvention verpflichten sich zu Maßnahmen gegen häusliche Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe sowie gegen weibliche Genitalverstümmelung.

