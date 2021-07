Der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen hat international scharfe Kritik und Besorgnis ausgelöst. In mehreren türkischen Städten gingen Tausende auf die Straße.

Die Proteste in Istanbul, Ankara und Izmir fanden unter massivem Polizeiaufgebot statt. Demonstrantinnen hielten in Istanbul Plakate hoch mit der Aufschrift: "Für uns ist es noch nicht vorbei." Sie skandierten: "Wir schweigen nicht, wir fürchten uns nicht, wir gehorchen nicht.".



Bundesjustiz- und Bundesfrauenministerin Lambrecht kritisierte, die türkische Regierung sende "ein fatales Signal aus". Nu sei zu befürchten, dass Frauen in der Türkei elementare Schutzrechte genommen würden und die Gefahr von Gewalttaten zunehme. Die Entscheidung schüre bei Frauen Angst, der Gewalt schutzlos ausgeliefert zu sein.



Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnte, Millionen von Frauen und Mädchen seien nun einem erhöhten Risiko von Gewalt ausgesetzt. AI-Generalsekretärin, Callamard, sagte, die Türkei habe die Uhr für Frauenrechte um zehn Jahre zurückgestellt und einen erschreckenden Präzedenzfall geschaffen.

Der Austritt sei eine gefährliche Botschaft an die Täter, "die missbrauchen, verstümmeln und töten". Sie könnten dies ungestraft tun. Die Chefin der Föderation der Frauenverbände, Güllü, sagte der dpa, Opfer von Gewalt in der Türkei hätten durch den Austritt aus der Konvention Angst.



Der türkische Präsident Erdogan verteidigte unterdessen den Rückzug. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen habe nicht mit der Konvention begonnen und ende auch nicht mit dem Rückzug daraus. Erdogan hatte im März den Austritt aus dem Abkommen des Europarats verkündet. Zur Begründung hieß es, die Konvention sei "von Menschen vereinnahmt" worden, die versuchten, "Homosexualität zu normalisieren".



Die Istanbul-Konvention verpflichtet zu Maßnahmen gegen häusliche Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe sowie gegen weibliche Genitalverstümmelung.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.