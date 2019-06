Schweizer Gewerkschaften haben für heute zu einem landesweiten "Frauenstreik" aufgerufen. Sie wollen unter anderem ein Zeichen für Lohngleichheit, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für eine bessere Altersvorsorge für Frauen setzen.

Bereits in der Nacht wurde der Streiktag mit Pfannenkonzerten und Autocorsos eingeläutet. Am Morgen übergaben Aktivistinnen dem Parlament in Bern ein Petition, in der sie den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Tampons und Binden fordern. Die Petition hat rund 11.000 Unterzeichner.



Die Gleichheit der Geschlechter wurde 1981 in der Schweizer Verfassung verankert. Nach Angaben der Gewerkschaft Unia verdienen Frauen im Schnitt aber immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Die Zentralsekretärin der Schweizer Gewerkschaft Unia sagte der Süddeutschen Zeitung, die Gleichstellung von Mann und Frau in allen Lebensbereichen sei noch immer nicht erreicht. Es gehe mit der Gleichberechtigung nicht voran. So sei die Bezahlung in den typischen Frauenberufen nach wie vor niedrig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei niedrig und Sexismus an der Tagesordnung.



Überall in der Schweiz wird es nach Angaben der Gewerkschaften Streiks, Arbeitsniederlegungen und verlängerte Pausen in Betrieben und Institutionen geben. Viele Arbeitnehmerinnen wollen ab 15:34 den Arbeitsplatz verlassen, weil sie ab dann statitisch betrachtet umsonst arbeiteten. Manche Firmen wollen Frauen früher freigeben, um sich zu beteiligen. In der Westschweiz haben so viele Lehrerinnen ihre Teilnahme angekündigt, dass mit Unterichtsausfällen gerechnet wird.

Erster nationaler Frauenstreik vor 28 Jahren

Der erste nationale Frauenstreik fand am 14. Juni 1991 statt. Damals beteiligten sich Hunderttausende Frauen an den Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen. Sie machten darauf aufmerksam, dass die 1981 in der Schweizer Verfassung verankerte Gleichheit der Geschlechter auch zehn Jahre später noch nicht umgesetzt war. Zum Zeitpunkt der Aktion war keine Frau in der Schweizer Regierung vertreten. Der Schweizer Kanton Appenzell hatte erst ein Jahr zuvor Frauen das Wahlrecht erteilt - als letzte europäische Region. Außerdem forderten die Streikenden bezahlten Mutterschaftsurlaub. Die Frauen erreichten, dass 1996 ein Gleichstellungsgesetz verabschiedet wurde.