Die deutsche Wiedervereinigung war nach Einschätzung der Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Kaminsky, für Frauen aus der DDR zunächst ein Rückschritt.

1989 und 1990 habe es riesige Hoffnungen gegeben, die schnell enttäuscht worden seien, sagte Kaminsky im Deutschlandfunk (audio link). So seien damals besonders die Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen. In den Folgejahren hätten sie sich aber viel zurückerobert. Reformen bei der Kinderbetreuung oder bei der Teilzeit machten es inzwischen leichter, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Zu neuen Zahlen, nach denen es mehr ostdeutsche Frauen als ostdeutsche Männer in Führungspositionen geschafft haben, meinte Kaminsky, dies habe viel mit deren Sozialisation zu tun: "Das Wissen um die eigene Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit war ein Startvorteil für ostdeutsche Frauen".