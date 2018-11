Bundeskanzlerin Merkel hat die Einführung des Frauenwahlrechts vor einhundert Jahren als fundamentale politische Entscheidung gewürdigt.

Dieser Schritt sei zur Gleichberechtigung von Mann und Frau wesentlich und unabdingbar gewesen, betonte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Es sei aber eine dauerhafte Aufgabe, die Gleichberechtigung in die gesellschaftliche Realität umzusetzen. Inzwischen seien 72 Prozent der Frauen erwerbstätig, sagte die Kanzlerin weiter. Bei der Repräsentanz von Frauen in Führungsetagen sei jedoch noch ein weiter Weg zu gehen.



Vertreterinnen der Bundestags-Parteien forderten Wählerinnen auf, mehr Einfluss zu nehmen. Familienministerin Giffey von der SPD sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, ihr sei wichtig, dass mehr Frauen für politische Ämter kandidierten. Nur ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag sei weiblich, beklagte die Vorsitzende der Grünen, Baerbock. Landwirtschaftsministerin Klöckner, CDU, erklärte, was Generationen zuvor erkämpft hätten, sollte man nicht leichtfertig aufgeben. Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel, sagte, Frauen beobachteten die politischen Prozesse sehr kritisch und wägten ihre Entscheidungen stark ab. FDP-Generalsekretärin Beer sagte, sie sei stolz, dass es bereits seit 100 Jahren das gleiche Wahlrecht für alle gebe. Die Linken-Vorsitzende Kipping nannte es eine Selbstverständlichkeit, die hart erkämpft worden sei.



Am Montag wird das Jubiläum zur Einführung des Frauenwahlrechts im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit einem Festakt gewürdigt, bei dem auch Merkel eine Rede hält.