Die Klangwelt Frederik Kösters lebt von Kontrasten. Sie stellt liedhafte Melodik wildem Electric Jazz gegenüber; sie bewegt mit emotional eindringlicher Harmonik, um das Publikum Augenblicke später mit pathosgeladenen Rocksounds zu konfrontieren. Das wirkt so organisch und überzeugend, dass ein Konzert der Verwandlung noch lange nach dem Auftritt in den Ohren, im Kopf und in der Seele bleibt. Die vier Kölner Ausnahmemusiker wirken sowohl im Studio wie auf der Bühne konzentriert und entspannt zugleich; sie erschaffen eine irisierende Klangwelt, die beim Zuhören spontan mitreißt.

Aufnahme vom 31. Januar 2020 aus der Unterfahrt, München

Teil 1 am 28. April 2020 in Jazz Live