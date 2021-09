Die Vorsitzende des Marburger Bunds, Johna, weist den Vorschlag des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, nach einem sogenannten "Freedom Day" zurück.

Sie sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", sie finde es nicht kollegial, eine wachsende Belastung von Kliniken durch mehr Covid-19-Patienten einfach zu ignorieren, weil man - Zitat - "das Maskentragen leid" sei. Vielmehr sei immer noch die Impfquote viel zu niedrig, um beispielsweise Maßnahmen wie die die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Innenräumen aufzuheben. Gassen hatte die Aufhebung aller Corona-Auflagen zu einem Stichtag Ende Oktober gefordert und auf ein ähnliches Vorgehen in Großbritannien verwiesen.



Hierzu erklärte Johna, das britische Vorgehen tauge nicht als Vorbild. Zum einen gebe es dort in der Bevölkerung eine höhere Immunität infolge des zurückliegenden Infektionsgeschehens, zum anderen sei der Anteil geimpfter Menschen größer.

