In Wilhelmshaven ist die Fregatte "Bayern" zu einer halbjährigen Reise durch die indopazifischen Gewässer aufgebrochen.

Geplant ist eine Route vom Horn von Afrika nach Singapur, Japan, Südkorea und Australien. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte zum Abschied der 200 Soldaten an Bord, die Fahrt sei ein Zeichen für Stabilität, Wohlstand und eine regelbasierte, multilaterale Ordnung. Im Indopazifik gehe es um die Werte und Interessen des Westens.



Die Bundesregierung will mit der ersten Entsendung eines deutschen Kriegsschiffes in die Region seit knapp zwei Jahrzehnten gegenüber den Verbündeten mehr deutsches Engagement im Indopazifik zeigen. Die Region ist geopolitisch und wirtschaftlich umstritten. China erhebt territoriale Ansprüche insbesondere im Südchinesischen Meer.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.