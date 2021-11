Frei, CDU: Ampel-Corona-Pläne unverantwortlich (ZB/Soeren Stache)

Obwohl die Pandemie die Gesellschaft weiter fordere, werde das Signal gesendet, aus der epidemischen Lage rauszugehen, erklärte der CDU-Politiker in Berlin. Mit diesem Schritt werde der rechtliche Handlungsrahmen zur Pandemiebekämpfung deutlich eingeschränkt. Dies sei unverantwortlich. Frei kündigte an, dass die Union einen Antrag zum Fortbestand der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite ins Parlament einbringen werde. Der Bundestag will morgen über den Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP abstimmen. Die Vorlage beinhaltet einen bundeseinheitlich anwendbaren Katalog möglicher Schutzvorkehrungen, die auch nach Auslaufen der epidemischen Notlage angewandt werden können. Genannt werden etwa die Anordnung eines Abstandsgebots, die Maskenpflicht, die Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.