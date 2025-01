Der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, versichert, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeiten will. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Die Brandmauer zur AfD werde nicht fallen, erklärte Frei. CDU und CSU strebten an, für die eigenen Positionen eine Mehrheit in der politischen Mitte des Bundestags zu erreichen. Frei forderte SPD, Grüne und FDP zur Zusammenarbeit auf. Die Menschen seien es leid, dass nach Gewalttaten wie in Aschaffenburg immer nur die gleichen Worthülsen folgten und nicht gehandelt werde, sagte er im Deutschlandfunk

Die Unionsfraktion will nach der Messerattacke von Aschaffenburg mit zwei Toten in der nächsten Woche Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik in den Bundestag einbringen - laut ihrem Kanzlerkandidaten Merz unabhängig davon, wer zustimmt. AfD und BSW signalisierten bereits Unterstützung. AfD-Kanzlerkandidatin Weidel meinte, die Brandmauer gegenüber ihrer Partei sei gefallen.

Scholz: "Brandmauer darf nicht bröckeln"

Bundeskanzler Scholz warnte die Union vor einer Zusammenarbeit mit der AfD. Die Brandmauer dürfe nicht bröckeln, sagte der SPD-Politiker der "Stuttgarter Zeitung". Er mache sich wirklich Sorgen, nachdem die CDU ihre Anträge im Bundestag nun mit Stimmen der AfD durchsetzen wolle. SPD-Fraktionschef Mützenich prophezeite Merz angesichts der migrationspolitischen Pläne Niederlagen vor Gericht. Weder die Nachbarländer noch die europäischen Institutionen würden nationale Alleingänge akzeptieren, sagte Mützenich der "Augsburger Allgemeinen".

Eine Mehrheit für die Unionsanträge jenseits einer Zustimmung von SPD und Grünen könnte es zusammen mit FDP, AfD und BSW geben - gemeinsam hätten sie 372 Stimmen. Die Mehrheit liegt bei 367. Fraglich ist allerdings, ob es vor der Bundestagswahl im Februar überhaupt noch zu einer Abstimmung im Bundestag kommt.

Polizei: Pläne nicht umsetzbar

Die Gewerkschaft der Polizei hält die Pläne der Union im Hinblick auf die Ausweitung von Grenzkontrollen für nicht umsetzbar. Dafür seien nicht nur Hunderte, sondern Tausende Kollegen mehr nötig, sagte der Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Roßkopf, im MDR-Hörfunk. Man sei aber bereits jetzt am Rande des Machbaren. Neue Beamte müssten erst ausgebildet werden, was zwischen zweieinhalb und drei Jahren dauere. Nötig sind aus Sicht des Polizeigewerkschafters auch Investitionen in moderne Hilfsmittel wie Drohnen- und Kennzeichenerfassungstechnik.

