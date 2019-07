Nach wiederholten Tumulten im Düsseldorfer "Rheinbad" wird es dort ab sofort eine Videoüberwachung geben.

Das teilte Oberbürgermeister Geisel auf einer Pressekonferenz mit. Zuletzt war das Bad am Freitag von der Polizei geräumt worden. Daraufhin wurde eine Ausweispflicht für Besucher eingeführt.



Zusätzlich eingesetzte Sicherheitskräfte konnten die Krawalle nicht verhindern, an der zuletzt zahlreiche junge Männer und Jugendliche beteiligt waren. Sie hatten ein Sprungbrett und Rutschen in Beschlag genommen. In ersten Berichten hieß es, die Jugendlichen seien vorwiegend nordafrikanischer Herkunft. Der Oberbürgermeister teilte jetzt mit, die Rädelsführer hätten deutsche Pässe.