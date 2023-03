Fehlende Rettungsschwimmer

Viele Freibäder suchen noch Rettungsschwimmer. (imago images / Hubert Jelinek)

Doch der Arbeitsmarkt ist weitgehend leergefegt. Im vergangenen Jahr hätten schon sehr viele Bäder in Deutschland die Öffnungszeiten reduzieren müssen. Das werde diesen Sommer kaum besser werden, glaubt Eric Voß, der bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Essen für das Personal zuständig ist.

Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland zwischen 2.000 und 3.500 Bademeister. Hinzu kommt ein großer Mangel an Rettungsschwimmern, die gerade in den Stoßzeiten im Sommer am Beckenrand stehen und für Sicherheit sorgen.

